Un grave episodio de violencia se registró cuando personal de Tránsito de Lobería y la Policía intentaron infraccionar a un joven que circulaba en un auto sin documentación.

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Según se observa en un video, en un hecho que ocurrió este jueves en calle Saavedra al 50, el conductor de Bora negro fue detenido por carecer de licencia y se le informó que el vehículo sería secuestrado.

En ese momento, decidió acelerar y arrastró a un policía por más de media cuadra, mientras el agente se mantenía aferrado al auto.

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El joven logró darse a la fuga, aunque el policía sufrió golpes y lesiones leves, siendo asistido en el lugar por una ambulancia.

De acuerdo a fuentes consultadas, el conductor ya estaría identificado y se espera que en las próximas horas se avance en las actuaciones judiciales correspondientes, informó el medio Sendero Regional.

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