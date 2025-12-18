En el marco de una discusión con su hijo, de 24 años, un hombre, de 63 años, sufrió un corte en el cuello producido con una cuchilla.

El hecho ocurrió en la ex Escuela 9, ubicada en la continuación de la Av. Sarmiento. Según relataron eventuales testigos a las autoridades policiales, el joven, una vez herido su padre, huyó del lugar dejando allí el arma blanca.

En el caso intervino la ambulancia que trasladó al herido al Hospital Gaspar Campos donde fue asistido de manera tal que hoy su vida no corre peligro, según informó 2261.com.ar

Por otro lado, distintas dependencias policiales trabajaron de manera articulada en el esclarecimiento del hecho, tales como Policía Comunal, CP Lobería, Comisaría de la Mujer y la Familia y la Sub DDI Lobería.

Gracias a las averiguaciones y testimonios obtenidos, la Justicia de Garantías libró la orden de detención en contra del imputado, solicitada por la Ayudantía Fiscal de Lobería, y ejecutada por los detectives de la Sub DDI. Luego de montar discretas vigilancias en los lugares habitualmente frecuentados por el agresor, lograron dar con él en la calle Lamadrid y Alvear.

El detenido quedó encausado por el delito de Amenazas y lesiones agravadas. Luego fue trasladado a la UFI 1 de Necochea, lugar donde fue indagado y tras ello alojado en la Comisaría de Necochea 1ra., donde permanecerá hasta tanto se resuelva su situación.