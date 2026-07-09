El hecho de abigeato ocurrió el martes (7 de julio) en el establecimiento agropecuario “La Vanguardia”, en el Paraje La Floresta, del partido de Lobería, mientras se disputaba el partido de la Selección argentina por el Mundial.

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Los malvivientes ingresaron al campo cortando alambres y faenaron 6 vacas, dejando restos y llevándose la parte útil de los animales en una camioneta Chevrolet S10.

Según publicó 2261.com.ar, en la huida por un camino rural, el rodado se habría encajado. Luego, fue hallado incendiado, volcado sobre un lateral, con restos de los animales esparcidos en el lugar.

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Por las huellas, se estima que intentaron remolcar previamente a la camioneta con otra, pero al no poder la abandonaron allí y la incendiaron, dado que sería robada.

El propietario del campo realizó la denuncia al Comando de Prevención Rural de Lobería. Además, contó que el hecho habría ocurrido durante el partido de la Selección Argentina. El encargado escuchó disparos pero no les dio importancia al relacionarlos con la habitual presencia de cazadores. Hace dos meses, “La Vanguardia” ya había sufrido el robo de dos vacas.

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Cabe recordar que días atrás, la Sociedad Rural de Lobería se presentó ante el Concejo Deliberante para poner en agenda la problemática de la inseguridad rural.

Desde la entidad informaron que hicieron foco en el robo de hacienda, que está afectando de manera sostenida y creciente a los productores del partido quienes han dejado de hacer la denuncia por la falta de respuesta de las autoridades.

Desde la entidad ruralista pusieron un ejemplo: solo en un establecimiento del partido se registraron más de 37 millones de pesos en animales robados, con siete ingresos en lo que va del año, cortando alambres y dejando los animales expuestos a escaparse hacia la ruta, con el riesgo de provocar un gravísimo accidente.

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“Desde la Sociedad Rural entendemos que hacer visible este problema es parte de nuestra responsabilidad institucional. No venimos a señalar a nadie, sino a pedir que el tema sea tratado con la seriedad que merece y que se busquen respuestas concretas para los productores del partido”, se expresó desde la entidad.