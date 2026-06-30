La empresa Plata Bus brindará el nuevo servicio que volverá a conectar a Lobería con la Ciudad de Buenos Aires e incorporará destinos que hoy no cuentan con enlace directo desde esta región.

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La propuesta será operada en conjunto por Plata Bus y El Águila a partir del próximo 19 de julio y busca cubrir una demanda que comenzó a manifestarse con fuerza desde el año pasado, según confirmó la representante en Necochea de la compañía, Fernanda Franco, en Radio Noticias Necochea.

“Vimos la inquietud porque Lobería empezó a tener problemas de transporte y conexiones. Esto viene a cubrir una necesidad y también a sumar alternativas para Necochea”, explicó.

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El recorrido comenzará en Necochea, tendrá parada en Lobería y luego continuará por la Ruta 29 atravesando Ayacucho, General Belgrano y Ranchos hasta llegar a Retiro. Después de la terminal porteña seguirá hacia Liniers, San Justo, Merlo, Moreno, Luján y Mercedes.

De esta manera, además del beneficio para los vecinos de Lobería, los pasajeros de Necochea también tendrán la posibilidad de acceder directamente al corredor Oeste del conurbano bonaerense y del interior provincial sin necesidad de realizar combinaciones.

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El nuevo esquema tendrá salida desde Lobería a las 00.20 horas y llegada estimada a Retiro a las 6.50 de la mañana. En sentido inverso, el regreso partirá desde Capital Federal a las 22.00 horas, arribando a Lobería alrededor de las 6 de la mañana para luego continuar hacia Necochea.

En cuanto a tarifas promocionales informadas para el lanzamiento, el tramo Lobería–Retiro tendrá un valor de 76.500 pesos por persona. La venta de pasajes se realizará de manera remota mediante contacto por WhatsApp, con pago por transferencia, código QR o tarjeta y emisión digital del ticket, según publicó el medio 2262.