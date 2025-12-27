Mientras la atención está puesta en la evolución de la niña de 12 años internada tras ser alcanzada por una bala perdida en Morón, un caso con un final no por menos dramático pero sí grave, involucró a un miembro de la Policía de Cañuelas.

Un agente de la policía, que cumplía funciones como chofer en la Comisaría 1era, fue desafectado de manera inmediata tras viralizarse un video en el que se lo ve efectuando disparos al aire desde el patio de la propia dependencia.

En plena Nochebuena, un agente de la Comisaría 1era de Cañuelas fue filmado disparando al aire desde el patio de la dependencia mientras sonaban las sirenas de Navidad. La secuencia fue subida a las historias de Instagram por un acompañante, lo que permitió que los jefes… pic.twitter.com/cbvToUhDdV — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 26, 2025

El repudiable hecho ocurrió exactamente a la medianoche cuando inició la Navidad. La imprudencia quedó registrada por un acompañante del oficial, quien filmó la secuencia y, en un acto de total desparpajo, la subió a la sección de “historias” de Instagram.

Fueron sus propios superiores quienes, al advertir las imágenes en la red social, identificaron al efectivo y tomaron medidas en el acto. El Comisario de la dependencia confirmó a CAÑUELASALDIA que, ante la gravedad de lo sucedido, se inició un sumario administrativo que fue derivado rápidamente a la dirección de Asuntos Internos, donde se dictó la desafectación instantánea del uniformado.

Las autoridades calificaron el gesto como una irresponsabilidad absoluta e incompatible con la función pública, especialmente considerando que el arma utilizada, aunque no hubiera puesto en riesgo directo a terceros representaba un peligro y un mensaje contradictorio para la sociedad.



