Un allanamiento realizado en Lomas de Zamora en el marco de una investigación por maltrato animal terminó con el hallazgo de una motocicleta robada, 25 municiones calibre 9 milímetros y la aprehensión de un joven de 21 años.

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La medida fue solicitada por la UFI N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 2, luego de una serie de tareas de investigación realizadas por personal policial.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre Norberto Rajo, entre Defensa y Calle 5, en el partido de Lomas de Zamora. La investigación que había originado el allanamiento tuvo resultado negativo, pero durante la inspección los efectivos encontraron una motocicleta Yamaha de alta cilindrada.

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Al verificar la numeración del rodado, los investigadores constataron que tenía un pedido de secuestro activo solicitado dos días antes por la Comisaría 1ª de Lanús, en el marco de una causa por robo automotor.

Además, dentro de la vivienda encontraron una caja que contenía 25 municiones calibre 9 milímetros. Ante estos hallazgos, los policías dieron intervención a la UFI N.º 11 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

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La fiscalía avaló las actuaciones y dispuso el secuestro de la motocicleta y las municiones, además de la aprehensión del joven de 21 años, imputado por el delito de encubrimiento. Posteriormente, fue trasladado a la sede judicial correspondiente.