Lomas de Zamora celebra la Pascua en Plaza Grigera con música, danza y actividades religiosas
Este domingo de Pascua, vecinos y familias podrán disfrutar de “Pascuas en Comunidad”, una jornada que combinará celebración religiosa con folklore y tradiciones populares.
Lomas de Zamora se prepara para vivir la Pascua en la emblemática Plaza Grigera, donde se desarrollará la actividad “Pascuas en Comunidad”. Desde las 16.00, los vecinos podrán participar de momentos de oración y celebraciones religiosas, acompañadas de música en vivo y baile popular.
Durante la tarde, el ciclo “Folklore en Comunidad” ofrecerá presentaciones de artistas locales, con los shows de Graciela Carabajal y Santiago Tucumán, que pondrán ritmo y color a la jornada para que grandes y chicos disfruten y participen de las danzas.
El evento combinará tradición y encuentro comunitario, transformando la plaza en un espacio de celebración para toda la familia y brindando a los vecinos la posibilidad de vivir la Pascua entre música, cultura y fe.
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