La Clínica Privada 2 de Abril, conocida como Sanatorio del Parque, cerró sus puertas este fin de semana en el barrio Parque Barón, de Lomas de Zamora, debido a una millonaria deuda que mantiene el PAMI por prestaciones médicas realizadas desde diciembre de 2025.

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De acuerdo a lo informado desde la entidad, la obra social adeuda más de $3.500 millones a la institución, una situación que volvió inviable la continuidad de sus actividades y puso en riesgo más de 150 puestos de trabajo.

A través de un comunicado, desde la entidad señalaron: “Esta decisión ha sido adoptada luego de resolver el vínculo contractual que la institución mantuvo durante los últimos 18 años con PAMI, debido a la falta de pago de las prestaciones médicas brindadas desde diciembre de 2025 hasta la actualidad”.

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Además, indicaron que iniciaron un proceso de reconversión institucional para preservar la continuidad de los servicios, garantizar la sustentabilidad de la institución y proteger las fuentes laborales de su personal.

“Sabemos el impacto que esta situación genera en nuestros pacientes, trabajadores, proveedores y en toda la comunidad que nos acompaña desde hace tantos años. Por eso, trabajaremos con responsabilidad y compromiso para generar las condiciones que nos permitan reabrir nuestras puertas en el menor plazo posible y retomar plenamente nuestra tarea asistencial”, expresaron.

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Finalmente, agradecieron el acompañamiento recibido y aseguraron que continuarán informando las novedades a través de sus canales oficiales.

Según informó el medio local El Termómetro Web, al momento del cierre había alrededor de 60 afiliados del PAMI internados, quienes comenzaron a ser trasladados a otras instituciones. En tanto, los trabajadores aguardan una audiencia entre el gremio y la empresa en la delegación del Ministerio de Trabajo de Banfield para conocer cuál será su situación laboral.