El médico Pablo Ghisoni, víctima de una falsa denuncia por abuso sexual, se reencontró virtualmente con su hijo Tomás, quien días atrás confesó públicamente que mintió, manipulado por su madre. Aunque todavía no se vieron en persona, el momento fue tan inesperado como conmovedor. La gran preocupación ahora es por el hijo menor, I. G., de 16 años, que sigue viviendo con Andrea Vázquez, la madre imputada por “falso testimonio agravado” y “asociación ilícita”.

El encuentro ocurrió en vivo por televisión. Tomás, de 23 años, fue sorprendido al aire en una videollamada con su padre en el estudio de LN+. “Esto es lo más parecido, hasta el momento, a un encuentro”, dijo, visiblemente emocionado. Desde el otro lado de la pantalla, Pablo no pudo contener las lágrimas.

Tomás había publicado días antes un video en el que reconocía haber acusado falsamente a su padre, y explicó que fue manipulado por su madre, al igual que su hermano menor. Durante el programa, también acompañó a su abuelo materno, Juan Vázquez, quien reveló haber sido acusado falsamente por su hija Andrea, en otro caso de abuso.

La historia de Ghisoni es extensa. Estuvo detenido casi tres años, entre una clínica psiquiátrica y prisión domiciliaria. Finalmente fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, y la Cámara de Casación confirmó el fallo. Sin embargo, la defensa de Vázquez apeló, y el proceso judicial sigue abierto.

“Cuando alguno de estos hijos me venga a buscar, yo voy a estar. Pero necesito hechos, no palabras”, expresó Pablo durante la transmisión. Luego aclaró que no se trató de un reencuentro pleno: “Hay condiciones que todavía no están dadas”.

El foco ahora está puesto en I. G., el hijo menor, quien vive con Andrea Vázquez. Según relató Tomás, mantiene contacto con él por WhatsApp, pero lo nota confundido y sin recuerdos claros de lo que sucedió.

El abogado de Ghisoni, Gonzalo Álvarez Casado, confirmó que solicitaron en el Juzgado de Familia N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Belén Loguercio, un informe de evaluación de riesgo sobre el adolescente. Ya interviene una delegada de minoridad.

“Una revinculación compulsiva podría causarle más sufrimiento. Pablo prefiere que el chico quede al cuidado de sus abuelos maternos mientras se reconstruye el vínculo”, explicó el letrado.

En paralelo, el fiscal Jorge Bettini Sansoni presentó una denuncia penal contra Vázquez, por “falso testimonio calificado”, “instigación al falso testimonio” y “asociación ilícita”. El expediente quedó en manos del fiscal Eusebio Vaqueiro de la UFI N° 6 de Lomas de Zamora.

La hipótesis es gravísima: que Vázquez habría pagado a peritos para montar la denuncia falsa con participación de personas organizadas para perjudicar al padre.

Hoy, tanto Pablo Ghisoni como sus hijos intentan transitar un camino de reparación emocional después de años marcados por el dolor y la separación. Aunque el reencuentro con Tomás fue un paso clave, el verdadero desafío ahora está en el futuro del hijo menor, I. G., cuya situación sigue siendo incierta. El médico insiste en que lo más urgente no es su reivindicación personal, sino garantizar el bienestar del adolescente, que aún convive con su madre.