El interno de la Línea 543, perteneciente a la empresa Yitos, que circula por el partido de Lomas de Zamora atropelló a la perra en la vía pública provocándole la muerte de manera casi inmediata.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular tras ser difundidas por la dueña del animal, Dora Riquelme.

En la publicación, explicó que su perra, llamada “Mariel”, fue atropellada por el interno 122 mientras el colectivo circulaba por la calle Arana Goiri, en la esquina de El Zonda.

“Desalmado, basura. No quiso esquivar a Mariel y la pasó por encima destrozándola”, expresó Riquelme en un mensaje que acompañó la difusión del video. También adelantó que realizará una denuncia penal contra el chofer por maltrato animal y abandono. La mujer relató que Mariel era “muy feliz” y se encontraba en buen estado de salud tras una cirugía realizada un mes atrás. “Quisiera tener la maquinita del tiempo y correrte de ahí mi amor. Te pido perdón por no haber estado ahí para salvarte, te pido perdón por ese desalmado que te quitó la vida”, agregó.

A raíz del siniestro, la empresa decidió separar de sus funciones al conductor. Según señalaron, el hecho “lamentablemente ocasionó la muerte de una perra llamada Mariel”.

“Inmediatamente hemos separado de sus funciones al conductor responsable. La empresa considera inaceptables este tipo de conductas y reafirma su compromiso con la seguridad vial, el respeto a la vida y la responsabilidad social en cada una de sus operaciones”, explicaron.

Y añadieron: "Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con la familia responsable del animal afectado, así como con la comunidad en general. Reiteramos que seguiremos reforzando nuestras políticas internas de capacitación, control y responsabilidad para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Nuestra Empresa es amigable con los animales y desde hace años pueden venir a trabajar a la oficina con sus mascotas. Si la ley lo permitiera, nos gustaría que los usuarios puedan viajar con sus mascotas como un integrante mas de su familia".

“Sabemos que nuestra tarea impacta en la vida cotidiana de las personas y confiamos en que, con el esfuerzo de todos, podremos construir un entorno más seguro y respetuoso para la comunidad y para los animales”, concluyeron.

Imagen sensible