La caída de los “piratas del asfalto” que habían robado un camión lleno de carne en la localidad de Villa Fiorito empezó cuando interceptaron al camión en el cruce de las calles Ejército de los Andes y Antonio Filardi.

Ads

En ese momento amenazaron con armas de fuego al conductor, lo obligaron a bajar y escaparon con el vehículo y su carga.

Tras la denuncia policial, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación para encontrar a los responsables. Las averiguaciones permitieron determinar que el camión había sido escondido en un frigorífico ubicado en Eva Perón al 3500, Merlo.

Ads

Según informó La Unión, fue así como se organizó un operativo de vigilancia en el lugar, hasta que se obtuvo la orden para un allanamiento. Al ingresar, efectivamente estaba allí el camión robado.

En el lugar, los policías detuvieron a un joven de 23 años, un hombre de 37 y otro de 40, quienes estarían involucrados en el robo en Fiorito. Además, incautaron tanto el camión como su carga, compuesta de 90 reses y 24 mochos (cuartos de ganado vacuno).

Ads

Además, secuestraron dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores de señal, presuntamente utilizados para robos de vehículos.

Tanto el camión como la mercadería recuperada fueron devueltos a su dueño. En tanto, los tres detenidos quedaron imputados por "robo agravado de mercadería en tránsito" y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Lomas de Zamora.