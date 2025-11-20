La sucursal de Frávega ubicada en el barrio San José, de Temperley (Lomas de Zamora) cerró sus puertas sin previo aviso este martes.

El local de avenida Eva Perón y Salta bajó la persianas y el Sindicato de empleados de comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza (CEC) acompañó el reclamo de los trabajadores.

Sobre la persiana había un cartel que informaba que “por el momento la sucursal de Temperley permanecerá cerrada”.

“Es un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma”, afirmó el Secretario General de CEC, Rubén Crosta.

El sindicato realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, que ya interviene en el conflicto. “Vamos a exigir la reincorporación inmediata. No vamos a permitir despidos ni traslados masivos disfrazados de decisiones empresariales”, señaló Crosta.

“Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estarían preparando el despido de 300 compañeros y compañeras en todo el país”, advirtió el dirigente mercantil.