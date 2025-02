En Lomas de Zamora, Soledad, dueña de un kiosco en la esquina de las calles Gorriti y Catamarca, decidió instalar una pileta de lona en la vereda para que sus vecinos pudieran refrescarse durante las altas temperaturas. La pileta, que se encuentra bajo la sombra de un gazebo, permanece en el lugar durante la noche y, según Soledad, no tuvo problemas con los vecinos: "Está en la vereda. Acá todos me conocen, por eso nadie toca nada", comentó.

La iniciativa de Soledad busca dar un espacio de descanso y frescura a los habitantes del barrio, quienes disfrutan de la pileta, la manguera, el gazebo y las reposeras que ella ofrece. En su kiosco desde hace seis años, se siente parte de los vecinos, y muchos lo consideran como un gesto de amor y generosidad. Aunque la pileta es más visitada por los niños del barrio, también son muchos los clientes que se acercan a comprar y aprovechan para mojarse.

La instalación de la pileta en la vía pública generó distintas reacciones en las redes sociales del portal Lomas Conectado . Algunos usuarios la aplauden por su gesto. "Impresionante actitud de empatía y solidaridad con los niños. Otros que están de moda son egoístas, jodete si no tenés pileta, comida o remedios. Muy bien señora, felicitaciones!!", expresó Ariel Fernando Sanz. "Miren por el lado que muchos chicos no tienen pileta y van ahí y se refrescan, sean buenas personas", comentó Pedro Saso. "Felicitaciones a la señora, no la conozco ni sé quién, pero tuvo un buen gesto porque cualquiera no deja entrar en la pileta por más que sean vecinos. Dios la bendiga, por más gente como ella", escribió Liliana Sandra Pajon.

Sin embargo, también hay opiniones en contra. "Odio cuando arman la pileta en la vereda y encima cortan la calle", manifestó Rosina Ceravolo. "Si molesta al otro está mal, si estorba está mal. Por eso estamos como estamos, cada uno hace lo que quiere, no se respeta nada", opinó Elicinti San. "Muy mal, la calle es para circular, no para poner piletas, ¡por favor señora, con todo respeto, sáquela!", escribió Roberto Luna. La iniciativa de Soledad puso en evidencia la diversidad de opiniones sobre el uso del espacio público en los barrios.