Rosa Fernández tiene 80 años y era maestra. Desde hace ocho años lanzó un emprendimiento solidario por el cual teje y dona gorros de lana a los más necesitados a distintos puntos del país en Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz.

Según cuenta el medio local de Lomas, La Unión, Rosa Fernández ayudaba previamente a un hogar de niños en Calzada y el director del lugar le sugirió la idea de los gorros de lana. "No solamente colaboro con el otro, sino que me ayudo a mí misma. Me entretengo y soy solidaria con los que lo necesitan”, resumió.

Ya lleva más de 2 mil gorros de lana donados. Los mismos se pueden transformar también en cuellos polares.