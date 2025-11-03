Un policía mató a un delincuente y detuvo a otros tres cuando un grupo de ladrones entró a robar en una vivienda ubicada en la calle Fader al 2600, en el barrio Parque Barón.

Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas fueron alertados sobre la situación y se dirigieron al lugar.

Al llegar, los policías notaron que no había nadie en la casa y observaron que la puerta había sido violentada. Entraron de inmediato a la vivienda y ahí se encontraron con un delincuente que los apuntaba con un arma. Ante esa situación, uno de los policías sacó su arma reglamentaria y le disparó.

El sujeto recibió un balazo en el tórax y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde falleció poco después de su ingreso. Tenía 36 años. El disparo mortal fue realizado con una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, informó La Unión.

En paralelo, los policías arrestaron a otros tres sospechosos que habrían participado de la entradera. Se trataba de dos hombres de 33 y de 53 años, y una mujer de 32, quienes llevaban consigo tres armas de utilería.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 9ª de Parque Barón. El caso fue caratulado preventivamente como "homicidio en legítima defensa" y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora.