El mecánico, de 50 años, denunció que le habían robado el auto en Lomas de Zamora y lo detuvieron días más tarde, luego de descubrir que se trataba de un intento de estafa para cobrar el dinero del seguro.

El hombre había acudido a la Comisaría 1° donde radicó una denuncia por el robo de su camioneta Peugeot Partner. De acuerdo a su relato, el episodio habría ocurrido en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), determinaron que el hecho no había ocurrido, y que se trataba de un intento de estafa. Posteriormente, detuvieron al sospechoso el jueves pasado.

Los investigadores sospechan que el individuo, dueño de un taller mecánico, habría desarmado el rodado en ese lugar para simular el hecho, logrando establecer que se trataba de un intento de estafa con la intención de obtener la indemnización del seguro.

El sospechoso fue detenido e imputado por el delito de falsa denuncia y tentativa de estafa, aunque permaneció demorado en la comisaría por poco tiempo ya que recuperó la libertad después.

En el caso interviene la UFI N°8 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco, que seguirá avanzando para esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar responsabilidades.