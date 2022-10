Un poste de luz de la empresa Edesur está a punto de caerse y los vecinos de Lomas de Zamora están preocupados. Aseguran que reclamaron, pero la empresa aun no lo soluciono. Una mujer firmó que el problema viene desde febrero.

"A principio de año hice el reclamo. Fui a Tribunales y me dijeron que ellos no pueden hacer nada. Me mandaron a Defensa Civil y ahí dijeron que tenía que ir Edesur. Fui a Edesur, me tomaron la denuncia y hasta ahora estoy esperando", se quejó Marta en dialogo con el medio local con La Unión.

La vecina aseguró que hizo la denuncia en febrero. "Es un peligro para toda la gente del barrio, porque los chicos juegan a la pelota y pasan muchos coches. Da terror porque ahora el poste está sostenido por el árbol, pero una vez que zafe no sé qué va a pasar”, enfatizó.