Un violento episodio terminó en tragedia durante este domingo en Parque Barón, Lomas de Zamora, donde una mujer de 35 años mató a su novio a puñaladas dentro de la vivienda que compartían. Pese a que aseguró haber actuado en defensa propia, quedó detenida y será indagada en las próximas horas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada a pocos metros del Camino Negro. Una vecina llamó al 911 al escuchar gritos y temer que la discusión había escalado a violencia física.

Cuando los agentes de la Policía bonaerense llegaron al lugar, encontraron un cuadro dramático: Juan Maximiliano Molina, de 40 años, yacía sin vida en el pasillo de ingreso, con múltiples heridas de arma blanca en la zona de las costillas y el rostro.

Dentro de la vivienda estaba Jazmín L. R., de 35 años, pareja de la víctima. En forma espontánea, les dijo a los uniformados que ella había provocado las heridas. Según su relato, Molina se encontraba en estado de ebriedad y la había agredido verbal y físicamente. Aseguró que tomó un cuchillo de mango negro de la cocina para defenderse durante el ataque.

Pese a su versión, la mujer fue aprehendida y trasladada a la comisaría, donde este lunes será indagada por la fiscal Claudia Sánchez, de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género.

La fiscal ordenó peritajes en la escena del crimen, análisis del arma homicida, toma de testimonios a vecinos, estudios toxicológicos tanto de la víctima como de la detenida y una autopsia para determinar la mecánica del ataque y tipo de lesiones

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda, preservaron el lugar y recolectaron elementos de interés para descartar el ingreso de terceros o alteraciones posteriores al hecho.

De acuerdo con fuentes del caso, no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja. Ese dato será clave en la evaluación de la fiscalía respecto de la imputación y del eventual avance de la causa bajo la hipótesis de defensa propia.

