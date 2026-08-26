Un grupo de repartidores de aplicación atrapó y golpeó a adolescentes acusados de robar una moto en pleno centro de Adrogué, en el partido de Almirante Brown. La secuencia quedó registrada en videos que circularon por las redes.

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Una vez que arribaron efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown, demoraron a los dos adolescentes. Los motociclistas los reconocieron como autores del robo de una motocicleta ocurrido días atrás.

Los dos jóvenes fueron identificados y trasladados a la Comisaría Primera de Adrogué. Uno de ellos, de 12 años, y otro de 14 años, oriundo de la localidad de Guernica, de Presidente Perón. Por tratarse de adolescentes, las actuaciones quedaron a disposición de la justicia de menores.

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El procedimiento se llevó a cabo en la noche del lunes, cerca de las 21:30 horas, en la intersección de las calles Somellera y Esteban.

En las imágenes grabadas, algunos de los insultos son “Agarralo fuerte, dale”, “rata, rata” y “dale, rata”. Uno de ellos es acorralado contra una pared y luego lanzado al suelo, donde recibe patadas y golpes. “Tenelo ahí que no se vaya”, se escucha en el video.

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Según informo la periodista local Karina Cambiella, en el lugar fue entrevistado uno de los trabajadores, de 27 años, quien relató que integra un grupo de WhatsApp de repartidores. En el mismo, días atrás, se había compartido la imagen de una motocicleta que había sido sustraída a un compañero en el centro de Adrogué.

En la jornada de ayer, el mismo grupo alertó que el vehículo y el sujeto que lo conducía se encontraban nuevamente en la zona, por lo que salieron a buscarlo y lograron interceptarlo cuando circulaba acompañado de otro joven.