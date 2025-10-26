Mientras en la Argentina todavía no había comenzado la jornada electoral, las primeras mesas para votar en las elecciones legislativas 2025 ya abrieron en distintos puntos del mundo. Los comicios iniciaron en países de Asia y Oceanía, con participación de argentinos radicados en China, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.

Ads

En Europa, la embajada argentina en Madrid registraba desde temprano un importante movimiento de votantes. Las imágenes de ciudadanos acercándose a las urnas reflejaron la activa participación de la comunidad argentina en el exterior.

Puede interesarte

Según informó el Ministerio del Interior, pueden participar en esta elección todas las personas que tengan domicilio en el exterior asentado antes del 19 de abril de 2025. Los residentes fuera del país pueden votar de forma presencial en el consulado o embajada que les corresponda, o bien optar por el envío postal.

Ads

Puede interesarte

Para sufragar en persona, los electores deben presentarse con su DNI argentino, donde figure su domicilio en el extranjero. La votación presencial se realiza este 26 de octubre entre las 8.00 y las 18.00 horas en la representación diplomática asignada según el lugar de residencia.

El voto emitido desde el exterior se contabiliza en el último distrito en el que el votante residió en la Argentina y, si no existe registro, se toma como referencia el lugar de nacimiento. Quienes tengan dudas sobre su mesa o dirección exacta pueden consultar el padrón en www.padron.gob.ar.

Ads