La viuda del hombre que fue asesinado ayer por delincuentes que, tras un forcejeo, le pegaron un tiro por la espalda durante un asalto en la puerta de su casa de la localidad de Aldo Bonzi, en La Matanza, dijo hoy que a su marido no le robaron nada y calificó como "una porquería" a los atacantes por tirarle "a quemarropa".

"No le llevaron nada, solo le llevaron la vida, ni la billetera, ni las llaves, nada...", dijo esta mañana Paula, viuda de Emilio Ghezzi, en diálogo con el canal TN. La mujer contó que al momento del hecho, ocurrido ayer cerca de las 7.40, ella estaba en su habitación y escuchó "dos tiros que parecían sonar adentro de la casa".

"Lo empecé a tocar porque no le sentía latido, y sentí que en el pecho tenía un agujero, saqué la mano y estaba llena de sangre", dijo la mujer de Emilio, quien lamentó la situación que ahora está viviendo toda la familia. "No se puede seguir así. Tiene una madre de 92 años que todavía no sabe que su hijo murió", indicó.

"A los señores delincuentes les digo qué malas personas que son, porque matar así se puede matar a un perro no a una persona. ¿No le podrían haber tirado en una pierna que yo hubiera salido, lo hubiera llevado y se hubiera salvado", dijo Paula, quien agregó que a su marido "lo mataron por la espada" cuando quiso "correr".

Por último, la viuda del hombre asesinado dijo que teme que ahora vayan a por ella, ya que tiene entendido que los delincuentes son de un asentamiento de la zona. "Los asesinos viven a 10 cuadras, ¿qué tengo que hacer, irme? Si quieren venir a matarme, yo ya estoy muerta", agregó la viuda en declaraciones a radio La Red.

El crimen ocurrió ayer a las 7.40 en un barrio de viviendas bajas de Aldo Bonzi,. Ghezzi (55) sacaba su camioneta Renault Kangoo blanca del garaje de su domicilio para dirigirse a trabajar cuando fue abordado por tres delincuentes que se bajaron de un auto Chevrolet Celta rojo, en el que los aguardaba un cómplice.

La víctima se trenzó en lucha con los delincuentes hasta que en un momento de la pelea a golpes, el hombre intentó correr hacia el otro lado, pero uno de los ladrones le efectuó un disparo por la espalda, a raíz del cual murió. Tras el ataque, los asaltantes huyeron a bordo del mismo auto rojo y sin concretar el robo.