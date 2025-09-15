Los bancos, la TV por cable y las ventas online encabezan los reclamos en Necochea ante la oficina del consumidor
El área municipal registró 371 consultas y 63 denuncias entre junio y agosto de 2025; con diversos problemas que manifestaron los vecinos.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Necochea, difundió el informe correspondiente al trimestre junio–agosto de 2025, que aporta un panorama sobre los problemas que más afectan a los consumidores del distrito. En ese período la oficina recibió 371 consultas, celebró 80 audiencias y tramitó 63 denuncias formales.
Según el relevamiento, los rubros que concentraron la mayor cantidad de reclamos fueron los bancos, financieras y tarjetas de crédito; la televisión por cable y satelital; las ventas por internet y el comercio electrónico; y los servicios públicos, principalmente gas y electricidad.
El informe muestra además un aumento de la conflictividad en rubros como la telefonía móvil y los planes de ahorro para automotores que generaron “múltiples presentaciones” ante la OMIC, obligando a la oficina a intensificar las instancias de mediación.
En materia de resultados administrativos, la OMIC informó que durante el trimestre se resolvieron 109 expedientes: 62 se archivaron por solución administrativa y 14 terminaron en acuerdos homologados entre las partes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión