La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Necochea, difundió el informe correspondiente al trimestre junio–agosto de 2025, que aporta un panorama sobre los problemas que más afectan a los consumidores del distrito. En ese período la oficina recibió 371 consultas, celebró 80 audiencias y tramitó 63 denuncias formales.

Según el relevamiento, los rubros que concentraron la mayor cantidad de reclamos fueron los bancos, financieras y tarjetas de crédito; la televisión por cable y satelital; las ventas por internet y el comercio electrónico; y los servicios públicos, principalmente gas y electricidad.

El informe muestra además un aumento de la conflictividad en rubros como la telefonía móvil y los planes de ahorro para automotores que generaron “múltiples presentaciones” ante la OMIC, obligando a la oficina a intensificar las instancias de mediación.

En materia de resultados administrativos, la OMIC informó que durante el trimestre se resolvieron 109 expedientes: 62 se archivaron por solución administrativa y 14 terminaron en acuerdos homologados entre las partes.

