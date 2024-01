La última esperanza argentina se diluyó con la derrota del platense Tomás Etcheverry ante el número 1, Novak Djokovic. El serbio lo derrotó en tres sets y ya no quedan representantes argentinos en el primer Grand Slam del año.

La victoria del serbio fue por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2) contra el argentino de 24 años y 32° del ranking mundial. Etcheverry habló tras el partido:

“En el tercero creo que levanté un poco el nivel, con una intensidad mucho mayor. En el tie break creo que no me dio chances. El sacó su mejor tenis y no pude contrarrestar lo que hizo. Pero sí, fue otro partido en el tercer set”, relató el platense.

“Arranqué un poco tenso el partido. Y bueno, en el tercero no tenía otra posibilidad, así que intenté subirle. También saqué mejor, tomé más riesgos. Tendría que haber jugado así desde el arranque, pero las cosas a veces no salen como uno quiere. Es complejo lo que él propone. Hay que seguir, por algo es el número 1″, completó.

El otro bonaerense que estaba en tercera ronda era Sebastián Báez. El deportista de San Martín cayó ante el italiano Jannik Sinner, cuarto del ranking mundial, de manera contundente. Fue 6-0, 6-1 y 6-3.