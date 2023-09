El candidato de La Libertad Avanza en Pehuajó, Mauro Más, negó enfáticamente que esa fuera se baje o se alinee con Juntos para derrotar a Unión por la Patria. Lo mismo sostuvo el postulante a la jefatura comunal de Chacabuco, José Luis Tedesco.

“No existe ningún tipo de posibilidad de aceptar algún arreglo con otra fuerza política”, dijo Más de acuerdo a la quartaweb.com.

“Nosotros venimos a romper la hegemonía bipartidaria que hoy hay por ejemplo en el Concejo Deliberante, venimos a proponer un verdadero cambio para romper con ese bipartidismo”, enfatizó el candidato libertario que sacó el 12% de los votos en las PASO.

“No he tenido ninguna sugerencia de ningún actor político para que me baje, la respuesta ante eso es muy clara, es no. No existe ningún tipo de posibilidad de aceptar algún arreglo con otra fuerza política de Pehuajó. Somos La Libertad Avanza en Pehuajó, tenemos una idea clara y representamos a un espacio que a nivel nacional lo encabezan Javier Milei y Carolina Píparo”, reiteró Más.