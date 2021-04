Se trataba de una sesión especial convocada por Juntos por el Cambio para debatir la presencialidad en las escuelas en el distrito, donde no se suspendieron las clases. Sin embargo los concejales peronistas de la oposición no dieron quórum. "No existe la posición de estar a favor o en contra del cierre. La presencialidad está garantizada acá. Generar este debate en 9 de Julio es de un nivel político muy bajo", argumentaron. Otro hecho similar ocurrió esta semana en San Isidro.