El secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, habló de la inminencia de los despidos ante los rumores que circulan sobre la no renovación de contratos de Estatales por parte del Gobierno Nacional, y en esa línea adelantó que se evaluará tomar una medida de fuerza durante el mes en curso.

“Se acerca el 31 de marzo y los despidos son inminentes, por eso es que hemos decidido convocar desde antes a que se reúna nuestro Consejo Directivo Nacional, con la presencia de las 23 provincias y el Consejo de la Capital Federal, y adelante el paro de estatales que teníamos previsto para el mes de abril”, explicó en declaraciones a Radio con Vos.

El referente gremial habló de un mensaje que circula refiriendo que se despedirán a 70 mil empleados estatales y dijo que “se conoció en las últimas horas, no solo esto que ha sido el protocolo de despidos, o el manual de despidos, que da cuenta que el 26 ya de marzo deberían empezar las comunicaciones verbales a los trabajadores”.

Y en ese marco agregó: “Además trascendió por todos los ministerios que el porcentaje que le están exigiendo a los distintos jefes de los organismos es entre el 20 o el 30% de achique de todos los contratos que vencen a fin de mes, y son 70.000 vínculos laborales”.

Puede interesarte

En esa línea reflexionó: “Los despidos se traducen en principio, por supuesto, en la tragedia que significa para el trabajador y su grupo familiar que queda en la calle, que nunca pensó, nunca se reconoció como casta antes de la ascensión de Miley”.

“No pensaban en muchos casos, porque también tenemos que aceptar que casi la mitad de los empleados públicos votaron por un cambio. Claro, votaban para estar mejor, no para que esté pasando lo que está pasando ahora. Nadie pensó que iba a estar votando a su propio verdugo, al que lo iba a despedir”, señaló.

En cuanto a la fecha del paro dijo que “vamos a sesionar en el hotel 27 de junio en el barrio de San Telmo, yo imagino que vamos a proponer que el paro nacional los estatales los llevemos adelante antes del fin de semana largo, imagino 25, 26, 27 de marzo un paro que nos permita evitar un escenario de cesantías masivas en los próximos días”.

“Están dadas las condiciones para que se anticipe una nueva huelga general, como aquella que realizamos en el mes de enero, que nos permita ponerle un freno al avance que ha venido mostrando el gobierno. Un gobierno que, si uno tuviera que definir sus tres políticas principales, además de decir que intenta instaurar el programa económico de la última dictadura militar, uno tiene que decir que lleva adelante la erradicación de derechos, destrucción de puestos de empleo y la demolición de los ingresos de toda la población, trabajadores, jubilados y sectores populares”, aseveró.

“Un gobierno cuya concepción ideológica dice que el Estado es una organización criminal porque ellos lo único que quieren es que nos gobiernen las corporaciones. Por lo tanto, a este gobierno hay que confrontarlo y la única manera de confrontarlo es estando en la calle”.

Puede interesarte

Además, el referente gremial indicó que “aquí el impacto fundamentalmente es negativo, sobre toda la sociedad” y se refirió al anuncio de cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, realizado este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Si uno analiza el anuncio de los cierres de centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, y ahora le suma el anuncio de hoy de Agricultura Familiar, hay un denominador común. En ambos casos se tratan de organismos que tienen la mayoría de su personal descentralizado en el territorio”, analizó.

Y amplió: “Ejemplo, de 1.080 trabajadores de Agricultura Familiar, solo 200 están prestando servicios aquí en la Casa Central. Estamos ante una decisión del Gobierno Nacional de retirar toda presencia del Estado Nacional de las provincias argentinas, y así van a dejar a millones de personas abandonadas que hasta aquí tenían la protección, la asistencia y contención de todas estas políticas y programas”.

Aguiar desmintió que cierre de Agricultura Familiar genere un ahorro al Estado

“Sólo basta recurrir a datos oficiales para desmontar este aparato de la mentira diario cotidiano de Adorni, es un payaso, el vocero presidencial no estudia, no lee, no sabe, no conoce el Estado. Agricultura familiar tiene 26 coordinaciones y 106 unidades territoriales de todas esas, solamente en dos casos pagaba alquiler, es decir que no erogaba gastos de alquiler”, djo el secretario de ATE.

Y continuó detallando: “Adorni habló de 200 vehículos que tiene agricultura familiar hoy a la mañana, pero omitió decir y 40 están dados de baja por desuso y otros 60 están en reparación, que sólo funciona en 120 que son los propios trabajadores precarizados los que desde su bolsillo ponen plata para poder garantizarse el transporte”.

“Habló de los miles de millones de pesos que se ahorraría con esta medida el gobierno bueno, tampoco dijo que agricultura familiar se sostiene con financiamiento en muchos casos de organismos internacionales como es el de las organizaciones de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura o el FIDA que es el fondo internacional de desarrollo agrícola”, explicó.

“Me parece que estamos frente a un eufemismo que nos plantea el gobierno cuando dice 70 mil contratos el 31 de marzo, ahí no vencen 71 mil contratos, hay un fraude laboral el fraude laboral más grande de la historia”; finalizó.