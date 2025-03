Durante la sesión de este jueves en la cámara baja de la Provincia, se aprobó el proyecto de la legisladora Ayelén Rasquetti que propone declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al edificio conocido como "El Castillo". De este modo, la iniciativa pasa para su tratamiento en el Senado y la diputada cañuelense confía en que antes de fin de año sea Ley.

“Este inmueble va a funcionar como un polo judicial, un polo de seguridad y un polo de tránsito para la localidad de Cañuelas”, explicó la legisladora massista que forma parte del bloque de Unión por la Patria, en diálogo con LANOTICIA1.COM .

“Vamos a tener dentro de este mismo edificio todos los juzgados de Cañuelas, por lo tanto va a agilizar un montón los trámites para los vecinos y vecinas, pero además también nos va a permitir que las personas que tienen que venir de otras localidades tengan un punto de acceso mucho más acorde y más amigable con lo que es el tren, los colectivos y también en automóvil”, valoró Rasquetti.

En esta línea, la diputada destacó la importancia en cuanto al área de tránsito “porque se encuentra en un punto neurálgico de Cañuelas que interviene la ruta 3, la ruta 205, la ruta 6 y por su proximidad con la autopista Ezeiza- Cañuelas”.

En esa línea remarcó “que alrededor de 9.000 vehículos pasan por día por esa intersección” y que “también nos da una posibilidad de que el polo de policía que va a funcionar ahí tenga una respuesta mucho más rápida, ya sea para una persecusión o para acercarse a una localidad próxima en caso de que así se requiera”.

En cuanto al trámite que el proyecto debe seguir en la cámara alta bonaerense, la legisladora del Frente Renovador explicó que hubo “acuerdo de todos los bloques en las comisiones de la Cámara de Diputados donde salió por unanimidad”. Y aclaró: “Hay un solo bloque que en realidad se abstuvo de las comisiones pero el resto todos votaron a favor, tanto el bloque oficialista como los opositores”.

Entrevista con Rasquetti en los pasillos de la cámara de Diputados.

Siguiendo esta línea Rasquetti analizó: “Entiendo que en Senado no va a tener ningún problema el tratamiento y que va a pasar rápidamente por las comisiones y va a salir aprobado este año porque es una necesidad de la comunidad de Cañuelas; pero además porque hay un acuerdo en el que todos los partidos políticos han visto que esto es una necesidad y que es algo que va a beneficiar al pueblo”.

En cuanto a su puesta en funcionamiento una vez que el proyecto se convierta en ley expresó: “Hay que hacer muchas adecuaciones porque si bien este es un edificio que está en condiciones por fuera, tiene algunas problemáticas internas también, tiene algún deterioro porque es un edificio muy antiguo entonces hay que hacerle adecuaciones y además fijarnos que sea un lugar seguro porque va a tener un gran tránsito de personas todos los días, imaginate que va a reunir a toda la policía, tránsito y la justicia entonces va a tener mucha gente entrando y saliendo”.

El pedido histórico de los cañuelenses por el Juzgado de Familia

Durante su alocución en el marco de la sesión, Rasquetti destacó la ambición de que se sume al polo el juzgado de familia de Cañuelas. Posteriormente, en diálogo con este medio, detalló al respecto: “Lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, está todavía en mapa judicial para que nos dé una respuesta mapa y nos diga si es favorable o no, o qué adecuaciones necesitamos”.

Ayelén Rasquetti expone sobre el proyecto de su autoría en la cámara de Diputados.

Y remarcó: “El juzgado de familia es una necesidad de toda la gente de Cañuelas y de alrededores, porque no solamente atendería a Cañuelas puede atender a Lobos, a Las Heras, a San Miguel del Monte, a todos los municipios vecinos que no tienen juzgado de familia que podrían tener competencia ahí y no tener que venirse hasta La Plata que es el juzgado de familia más cercano”.

En esa línea, Rasquetti dio cuenta de las dificultades de los vecinos de la zona para llegar hasta la capital de la Provincia ya que “tampoco hay transporte público”. Y explicó: “Entonces, las familias que tienen que venir a La Plata tienen que tomar un tren hasta Capital y de Capital a La Plata; o una vez al día sale un colectivo hasta La Plata y una vez al día vuelve. Imaginate que eso imposibilita que las familias puedan acceder a la justicia y muchas veces ni siquiera se presentan”.

La historia del inmueble conocido como “El Castillo”

FOTO: Christian Grosso.

El edificio perteneció a la familia Aranzana. Consta de cinco pisos, con una superficie de 1804 m² en planta baja, 1498 m² en primer piso, 1219 m² en el segundo, y 175 m² en el tercero, cuarto y quinto. En tanto que el predio que integra al inmueble es de 4.861 m² y también cuenta con un subsuelo de 600 m².

“El edificio parece un castillo, pero no era un castillo, era una industria láctea en sus comienzos, después el edificio quedó sin terminar,”, explica Ayelén Rasquetti. “Después pasó a ser un restaurante, si la gente pasa todavía puede ver que podés comer por 3 pesos con 50 pintado en las paredes”, relata con una sonrisa y continúa:

“Y después en algún momento también funcionó ahí una agencia de autos, e incluso han filmado chicos, se ha usado para videos, artes marciales y otras cuestiones, pero en principio fue una industria láctea”, concluyó Ayelén Rasquetti.