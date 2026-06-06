A pocas horas del inicio del velatorio popular de Carlos "Indio" Solari, el Gobierno bonaerense y el Municipio de Avellaneda ultimaron los detalles del operativo que acompañará una de las despedidas más multitudinarias de la historia reciente de la Argentina.

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El homenaje comenzará este domingo desde las 11.00 en el Polideportivo Gatica, ubicado dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico, donde miles de seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota podrán darle el último adiós.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó el trabajo conjunto realizado con la familia del músico y aseguró que la Provincia afronta el desafío "con orgullo".

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"Por decisión del gobernador Axel Kicillof y junto con el Municipio de Avellaneda podemos acompañar a la familia, que decidió que el último adiós al Indio sea acá", señaló en dialogo con C5N.

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Cómo será el ingreso

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Las autoridades informaron que habrá un único acceso habilitado para el público. Los asistentes deberán ingresar por la intersección de avenida Mitre y Darwin, desde donde caminarán hasta la capilla ardiente instalada en el Polideportivo Gatica.

Una vez finalizado el recorrido, la salida será por otro sector del predio para garantizar la circulación permanente de personas y evitar congestionamientos.

"Va a haber que hacer una fila larga y caminar bastante. Le pedimos a la gente paciencia y que permita que la fila avance para que pueda despedirse la mayor cantidad de personas posible", explicó Alonso.

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ℹ️ Operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari



Este domingo 7 de junio la Provincia de Buenos Aires acompaña a quienes quieran despedir al Indio, un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional.



🕒 Desde las 11 hs



📍 Microestadio José María Gatica,… pic.twitter.com/RwqVs5bdWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 6, 2026

Música, pantallas y espacios de encuentro

Además del recorrido hacia la capilla ardiente, el extenso predio contará con pantallas gigantes, música y distintas propuestas para quienes permanezcan en el parque durante la jornada.

Según detallaron desde la organización, los fanáticos podrán seguir las alternativas del homenaje desde distintos sectores del predio mientras comparten canciones, encuentros y recuerdos vinculados a la obra del músico.

"Hay muchas formas de participar. Habrá pantallas, canciones y espacios para compartir. Lo importante es despedirnos con amor y convivencia", sostuvo el ministro.

Un amplio despliegue sanitario y de seguridad

El operativo incluirá personal policial, Defensa Civil, bomberos, promotores de salud, puestos sanitarios y centros de hidratación distribuidos en distintos sectores del parque.

Las autoridades evitaron realizar estimaciones sobre la cantidad de asistentes, aunque reconocieron que esperan una convocatoria masiva.

"Probablemente no exista ningún espacio preparado para una concentración de esta magnitud. Por eso estamos preparados para ir evaluando la situación paso a paso", indicaron desde el Gobierno provincial.

Kicillof participará del homenaje

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la Provincia puso distintos espacios a disposición de la familia para organizar la despedida y que finalmente fueron los allegados al artista quienes eligieron Avellaneda como sede del homenaje.

"Por instrucción del gobernador pusimos a disposición distintos lugares para que la familia tomara la decisión. Los bonaerenses son muy ricoteros y queríamos acompañar de alguna manera este momento", expresó.

Bianco también confirmó que Axel Kicillof participará de la despedida, aunque aclaró que será el propio mandatario quien definirá el momento de su visita al predio.

Mientras tanto, cientos de fanáticos ya comenzaron la vigilia en las inmediaciones del Parque de los Trabajadores, a la espera de una jornada que promete convertirse en un acontecimiento histórico para la cultura popular argentina.