Federico Sturzenegger participará el miércoles a las 16.00 de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente.

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El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que promueve la gestión de La Libertad Avanza pretende eliminar los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la administración nacional cuestionaron que "por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario".

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