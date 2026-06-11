La histórica banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo regresará a la ciudad en el marco de una gira que ratifica su vigencia luego de más de cuatro décadas de trayectoria.

Ads

La noticia generó expectativa entre los fanáticos de la región, ya que se trata del regreso de una de las agrupaciones más importantes del continente a uno de los escenarios más emblemáticos de Tandil.

Desde la organización informaron que la primera etapa de preventa de entradas estará disponible a través de la plataforma Pase Show. Además, quienes prefieran adquirir sus tickets de manera presencial podrán hacerlo en Manhattan, ubicado en Chacabuco 873.

Ads

Los Fabulosos Cadillacs continúan convocando a públicos de distintas edades con canciones que se transformaron en himnos del rock, el ska y la música popular.

El recital del 12 de septiembre volverá a colocar a Tandil dentro del circuito de los grandes espectáculos nacionales y se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de la temporada en la ciudad.

Ads