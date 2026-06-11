Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Tandil: confirmaron un show en el Anfiteatro Martín Fierro
La ciudad de Tandil volverá a ser escenario de uno de los recitales más esperados del año. La legendaria banda de rock se presenta el próximo 12 de septiembre en el Anfiteatro Martín Fierro. Cómo sacar entradas.
La histórica banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo regresará a la ciudad en el marco de una gira que ratifica su vigencia luego de más de cuatro décadas de trayectoria.
La noticia generó expectativa entre los fanáticos de la región, ya que se trata del regreso de una de las agrupaciones más importantes del continente a uno de los escenarios más emblemáticos de Tandil.
Desde la organización informaron que la primera etapa de preventa de entradas estará disponible a través de la plataforma Pase Show. Además, quienes prefieran adquirir sus tickets de manera presencial podrán hacerlo en Manhattan, ubicado en Chacabuco 873.
Los Fabulosos Cadillacs continúan convocando a públicos de distintas edades con canciones que se transformaron en himnos del rock, el ska y la música popular.
El recital del 12 de septiembre volverá a colocar a Tandil dentro del circuito de los grandes espectáculos nacionales y se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de la temporada en la ciudad.
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