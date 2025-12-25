Lo que debía ser una noche de festejos por Navidad terminó en un violento episodio en el barrio Noroeste de Bahía Blanca. Durante la madrugada de este jueves, un enfrentamiento entre unas 20 personas con palos y machetes obligó a una rápida intervención policial y dejó como saldo dos jóvenes detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.15 en la zona de Pampa Central y Gorriti, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una pelea en plena vía pública. Al arribar los móviles del Comando de Patrullas y de la comisaría Quinta, la mayoría de los involucrados se dispersó y logró escapar, según informó el medio local Radiante Informa.

En el lugar quedó Alejandro Sebastián A., de 22 años, quien comenzó a arrojar piedras contra el personal policial y desoyó la voz de alto. Luego intentó huir e ingresó a una vivienda ubicada en calle Gorriti al 1600, donde fue finalmente aprehendido tras un forcejeo. Quedó imputado por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

Durante el mismo procedimiento también fue detenido su hermano, Thiago Germán A., de 20 años, quien confrontó a los efectivos y fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investiga el origen del enfrentamiento y se intenta identificar al resto de los participantes que lograron darse a la fuga.

