Este viernes se lleva a cabo un nuevo paro de trabajadores enrolados en la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) en los casi 50 balnearios y paradores privados de esa localidad bonaerense. El reclamo por mejoras salariales, que se suma al efectuado el sábado pasado, se da en una jornada en la que habrá otra reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo provincial.

El representante del gremio de guardavidas, Fernando Espinach, expresó ayer a Télam que "una vez más han fracasado las negociaciones debido a que los empresarios han decidido ajustar sobre los salarios de los trabajadores, a pesar que ellos este verano aumentaron los precios con respecto al verano pasado para brindar el mismo servicio a los clientes".



"Si bien este viernes tenemos una nueva audiencia de paritarias para que dejen de hacer ajuste sobre los trabajadores, decidimos anunciar que continúan las medidas de fuerza", señaló Espinach. Además, precisó que "el empresariado continúa ofreciendo cero de recomposición salarial para diciembre y enero y ofrecen 10.000 pesos para febrero y otros 20.000 pesos para marzo".

"La excusa que nos dan es que no hay gente veraneando en el distrito de Pinamar. Sabemos que las noticias reflejan que hay gente y que la ocupación en estos momentos es del 90 por ciento", subrayó. El dirigente le pidió a los turistas y residentes que hoy "no ingresen al mar" ya que no habrá personal disponible para actuar en caso de una emergencia.