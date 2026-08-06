Cristian Leonel Jaime, una de las mayores promesas surgidas de las inferiores de River Plate, comenzó a ganarse un lugar en el corazón de los hinchas de Peñarol. El extremo ofensivo nacido en Tigre, provincia de Buenos Aires, atraviesa un gran presente en el fútbol uruguayo y su nombre se volvió tendencia entre los simpatizantes aurinegros luego de una nueva destacada actuación con la camiseta mirasol.

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Jaime, de apenas 20 años, llegó a Peñarol a préstamo por un año y sin opción de compra tras haber sido considerado una de las grandes apuestas del semillero de River. En Núñez debutó en Primera, firmó contrato profesional hasta 2028 con una cláusula de rescisión millonaria y ahora busca sumar continuidad en Uruguay.

Su historia comenzó en Tigre, donde nació el 14 de julio de 2006. Dio sus primeros pasos en el Club Juventud de Tigre, pasó por Deportivo Armenio y el Club Rincón antes de ser descubierto por captadores de River Plate. Desde entonces fue creciendo en las divisiones inferiores junto a futbolistas como Claudio Echeverri y Agustín Ruberto hasta llegar al plantel profesional.

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En Peñarol el impacto fue inmediato. Después de un debut prometedor, los hinchas comenzaron a destacar su desequilibrio, gambeta, visión de juego y personalidad.

Fue elegido MVP de la final del torneo intermedio uruguayo que ganó Peñarol. Hizo un gol y dio una asistencia en el 5-1 a Wanderers.

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🚨 Cristian Leonel Jaime fue elegido MVP de la final del torneo intermedio uruguayo que ganó Peñarol. Hizo un gol y dio una asistencia en el 5-1 a Wanderers. pic.twitter.com/wmTDLxVI9x — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 6, 2026

El partidazo de Jaime en la final:



Leonel Jaime | Peñarol vs Montevideo Wanderers | Final Torneo Intermediopic.twitter.com/DddJzlWCII — El Partido (@ElPartido_de) August 6, 2026

En las redes sociales, los comentarios reflejan el entusiasmo que generó el bonaerense.

Entre las reacciones de los simpatizantes aparecieron mensajes como: "Jaime increíble. Es exactamente lo que necesitábamos", "No puede jugar así ese Jaime, juega y hace jugar a todos" y "Vale 100 millones", en alusión a la cláusula que River le fijó al futbolista. Otros incluso bromearon con haber sido "bendecidos por San Jaime", reflejando el entusiasmo que despertó en pocas semanas.

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Algunos simpatizantes comenzaron a compararlo con el mejor jugador del mundo con frases como "Leonel Jaime > Messi", mientras que otros, entre bromas y deseos, propusieron "hacer una colecta para comprar el pase" y evitar que regrese a River una vez finalice el préstamo. Tampoco faltaron quienes lo bautizaron como "San Jaime", reflejando el nivel de ilusión que generó en apenas un puñado de partidos con la camiseta aurinegra.

Si queremos aspirar a algo con Uruguay.



Nacionalicen a este pibe. pic.twitter.com/f9YKfGchNZ — ElVidaldelcap (@RodriVidaal) August 5, 2026

La clausura es de 100 millones de dólares y no tiene opción de compra por parte de Peñarol. En tanto, River Plate tiene posibilidad de repescarlo en diciembre pero si juega 360 minutos (ya jugó 290) no podrá hacerlo hasta julio del 2027.