El ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó días atrás que el Gobierno nacional pagará un bono de $60 mil pesos para trabajadores del sector público y privado como parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica. A casi una semana del anuncio, en muchos municipios bonaerenses aún persiste un clima de incertidumbre, dada la gran cantidad de intendentes que expresaron tener dificultades para poder abonar ese monto a los empleados.

En diálogo con LaNoticia1.com, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Rubén “Cholo” García, habló de la situación de los municipales en la Provincia. Desde la organización afín al oficialismo confían en que la mayoría de los intendentes cumplirá con la medida. Cuestionó a Juntos por el Cambio aunque también admitió discrepancias entre alcaldes peronistas ante la falta de recursos. Además, alertó por conflictos laborales en varios distritos bonaerenses. Y reveló cuál fue el pedido que le hizo al gobernador Axel Kicillof.

- Massa anunció un bono y en la Provincia hay incertidumbre porque en muchos municipios adelantaron que no podrán pagarlo. ¿Cuál es la situación real de los municipales en los distritos bonaerenses?



Acá hay un tema y es que Juntos por el Cambio se abroqueló en gran parte de los municipios que manejan dentro del territorio bonaerense. Dicen que no les alcanza la plata, pero a nosotros nos consta que en la gran mayoría de esos distritos, donde dicen que no tienen plata para pagar un bono de 60.000 pesos, tienen miles de millones de pesos en plazo fijo. Esa es la realidad.



- ¿Cuáles son puntualmente los casos a los que se refiere?



Es el caso de La Plata, por ejemplo, donde el intendente Julio Garro comunicó que no quiere pagar el bono. También pasa lo mismo en Tres de Febrero con el jefe comunal Diego Valenzuela. Ellos dos son algunos de los que se abroquelaron para repetir: ‘que nos ayude a pagar el gobernador’. Es evidente la falta de sensibilidad que tienen con los trabajadores, la demuestran día a día. Y en ese aspecto tienen una causa común porque los trabajadores municipales de los distritos que gestiona Juntos por el Cambio son precisamente los que tienen los salarios más bajos de la provincia de Buenos Aires. Hay municipios que manejan los amarillos donde tenemos graves problemas con los salarios, tenemos graves problemas con la flexibilización laboral, no cumplen con la ley 14.696. Yo lo defino en una sola palabra: esto es un problema ideológico. Juntos por el Cambio genera trabajadores en un estado casi de esclavitud.

“Los trabajadores municipales de los distritos que gestiona Juntos por el Cambio son los que tienen los salarios más bajos de la Provincia”.





- ¿Pero las dificultades para el pago del bono son exclusivamente de los municipios de Juntos por el Cambio? ¿En los del Frente de Todos no ocurre lo mismo?

Es verdad que hay algunos de los nuestros que también usan la misma temática. Pero la gran mayoría de los municipios que maneja el oficialismo va a pagar el bono. Hay algunos casos que se están dando en los que convocan a paritarias, como en Avellaneda, donde acordaron una cifra para este mes y la dejaron la paritaria abierta, con un acuerdo salarial que se ubica por encima del bono, ya que el monto es mayor al primer pago de 30.000 pesos que indicaba la medida anunciada por el ministro Sergio Massa.

Rubén García arremetió contra los alcaldes de JxC.





- Es correcto que algunos intendentes del oficialismo adelantaron que pagarán el bono sin problemas. Pero también es cierto que hay intendentes peronistas que admitieron las dificultades que tenían para hacer efectivo ese pago de 60.000 pesos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores municipales de esos distritos?



Yo he visto a algunos intendentes que han dicho que tienen dificultades para pagar el bono, pero no los escuché decir rotundamente que no los iban a pagar. Seguramente discutirán con nuestro gremio y se logrará un acuerdo. Si vos me preguntas a mi, yo creo que el gobierno de la provincia seguramente asistirá a los municipios para que todos puedan pagar el bono.

“Algunos intendentes han dicho que tienen dificultades para pagar el bono, pero no los escuché decir rotundamente que no los iban a pagar”.



- En definitiva, hay algunos que van a cumplir, otros que dicen que no les alcanza, otros que prometen pagar por encima de la suma acordada. ¿A qué se deben tantas diferencias en la posibilidad de pagar el bono entre algunos municipios bonaerenses con otros?



Eso responde a la voluntad de cada uno de los intendentes en reconocer a los trabajadores como los principales actores en el municipio. Ideológicamente sabemos lo que es Junto por el Cambio, sabemos lo que es Cambiemos, ya hemos sufrido a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires: cuando asumió el 10 de diciembre del 2015, lo primero que hizo fue intentar suspender las paritarias y la negociación colectiva. Ellos quieren a los trabajadores municipales casi en un estado de esclavitud.



- ¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales en los distritos del interior de la Provincia? Imagino que la posibilidad de cobrar este bono debe ser muy importante en algunas regiones.



Te vas a sorprender pero hay muchos municipios en el interior bonaerense donde los municipales tienen mejores salarios que en los distritos del conurbano. No obstante ello, nosotros hemos incluido a todos los gremios del interior de toda la provincia de Buenos Aires en una nota donde solicitamos el bono en cada uno de los municipios. Ya hemos mandado más de 130 notas con mi firma y la del secretario general correspondiente.

El titular de FESIMUBO solicitó incluir a los jubilados en pago del bono.



-Y más allá de estas solicitudes a los distintos intendentes bonaerenses, ¿al gobernador de la Provincia también le van a pedir algo?



Nosotros hemos pedido al gobernador que adhiera al decreto presidencial, correspondiente a los 37 mil pesos que va a otorgar la ANSES para los jubilados. Es por ello que nosotros le pedimos que para nuestros jubilados municipales, que son los más bajos de jubilaciones y pensiones que tiene el Instituto de Previsión Social de la Provincia, también se le dé esa suma para paliar las dificultades económicas que padecen a raíz de la devaluación, la inflación y todos los problemas que ya conocemos.



-¿Y ya tuvieron respuesta sobre ese pedido?



Todavía no. Ese pedido lo hemos hecho hace cuatro días. Seguramente tendrá que evaluarse. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, ya debe estar notificado de esto.

"Le pedimos al gobernador que también le pague un bono a los jubilados del IPS. Todavía no tuvimos respuesta".



-¿En qué fechas se debería pagar el bono y qué pasará si los municipios no cumplen?



Según el decreto, la primera parte del bono se paga en los primeros 15 días de septiembre, mientras que la segunda parte se paga en los primeros 15 días de octubre. Recién empieza el mes, así que vamos a esperar un tiempo prudencial para ver cómo seguir. Pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de los municipios va a pagar el bono.



-Por último, ¿podría hacer un repaso de los municipios bonaerenses que actualmente tienen conflictos activos con sus trabajadores municipales? Tengo entendido que tanto en Junín como en Balcarce, por ejemplo, los empleados están en estado de alerta ante la falta de acuerdo salarial.



Exacto. Y más allá de esos dos municipios que mencionaste, que es cierto, también tenemos graves problemas en Coronel Suárez. Este viernes estuvimos haciendo una reunión del FESIMUBO en la localidad de Pigüé, muy cerca de allí. En Coronel Suárez, más de 20 sindicatos emitieron un comunicado muy fuerte en contra del intendente Ricardo Moccero, ya que no respeta el convenio colectivo de trabajo y no paga los adicionales. Estoy hablando de un Moccero, que es un hombre del oficialismo. También tenemos un conflicto grande en Pinamar. Allí los compañeros municipales resolvieron en asamblea seguir con las medidas de fuerza dada la tozudez de Martín Yeza. El intendente de Juntos por el Cambio no le paga los adicionales a los trabajadores, paga fuera de tiempo y no reconoce lo que él mismo ha firmado como jefe comunal. Todas esas actitudes desataron un conflicto muy serio en ese distrito.

Puede interesarte