Los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un coipo en Bahía Blanca, un hecho que generó fuerte repudio en redes sociales y derivó en una causa judicial, aseguraron que recibieron amenazas y pedirán que la Justicia investigue esos mensajes.

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Según informó el medio bahiense La Brújula 24, los imputados —identificados como Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre— solicitarán que se analicen sus celulares para constatar la existencia de las presuntas intimidaciones. Los dispositivos ya están en manos de los investigadores, luego de haber sido secuestrados durante allanamientos realizados en los últimos días.

Foto: Clarín

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando el animal fue acorralado, golpeado y asesinado, mientras los agresores se filmaban y realizaban comentarios sobre la escena. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y permitió identificar a los involucrados.

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En la grabación, que generó indignación generalizada, se escuchan frases como: “Alta comida son. Alta nutria. Alto escabeche, compa”, mientras el coipo es atacado sin posibilidad de escape. En el lugar también se oye la voz de una mujer pidiendo que detengan la agresión.

La denuncia penal fue impulsada por la presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, Morena Loncaric, quien además señaló que el animal —de unos 60 centímetros y pelaje marrón— ya había sido buscado días antes por personal de Zoonosis para ser rescatado.

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Según publicó Clarín, ambos jóvenes viven en Bahía Blanca desde hace algunos meses debido a que estudian en universidades de la ciudad. Tras la difusión del caso, vecinos señalaron que el fuerte “escrache” en redes llevó a ellos y sus familias a cerrar o privatizar sus perfiles.

Foto: Clarín

El martes, la Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como particular damnificado en la causa. El intendente Federico Susbielles sostuvo que “el maltrato animal no puede ser naturalizado ni considerado una conducta aceptable”.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, en el marco de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y el Código Rural provincial, que prevén sanciones de hasta dos años de prisión para este tipo de hechos.