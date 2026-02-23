El oficialismo analizar expulsar a Florencia Carignano de la Cámara de Diputados, tras las interrupciones que realizó durante la sesión que trató la reforma laboral. “La lógica sería que no trabaje más”, expresó Martín Menem en declaraciones televisivas.

“Atacó el lugar que le está dando trabajo”, añadió el titular del recinto.

“Lo que hizo es inaceptable. Los números (para aprobar la reforma laboral) estaban. Esto lo hicieron para tratar de suspender la sesión. Vamos a ver qué medidas se toman”, continuó Menem.

Vale destacar que Carignano defendió su accionar: “Lo volvería a hacer”, dijo. "Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos. Lo volví a poner a los dos minutos (a los cables)”, expresó la dirigente de Fuerza Patria de Santa Fe.

