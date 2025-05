El diputado nacional Facundo Manes decidió alejarse del partido radical y poner en marcha un nuevo movimiento por fuera. Al mismo tiempo se conoció que esa decisión lo acompaña, su hermano, Gastón, quien renunció a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR.

En una carta que difundió a través de sus redes sociales, el titular del máximo órgano partidario lanzó críticas al presente de la agrupación centenaria.

Por su lado, el acto de lanzamiento del actual diputado nacional se hará el viernes en Tigre. Allí buscará movilizar a diferentes actores de la vida civil y política, pero con un posicionamiento opositor al gobierno de Javier Milei.

“Estamos convencidos de que Argentina necesita una alternativa al fracaso del pasado y a este presente destructivo sin futuro. El viernes 23 de mayo iniciamos el camino hacia una nueva Argentina junto a Facundo Manes. Queremos que nos acompañes a construir este proyecto para todos los argentinos”, es el mensaje que se compartió por WhatsApp y correos electrónicos.

En cuanto a Gastón, en la misiva informó su renuncia como Convencional Nacional por la provincia de Buenos Aires y a la Presidencia de la Honorable Convención Nacional de nuestro partido.

“No tomo esta decisión con liviandad ni despecho. La tomo con la serenidad que da el camino andado, y con la tristeza lúcida, también, de comprobar que aquello por lo que trabajamos con convicción y esperanza, una UCR con voz nacional, pensamiento orgánico e identidad común, ha ido cediendo, lenta pero firmemente, frente una realidad que avanza en dirección opuesta. He puesto en esta tarea mi compromiso, mi esfuerzo y toda la fe que aún tengo en el radicalismo. Pero debo reconocer, con la franqueza que me debo a mí mismo y a los que confiaron en mi, que en este último tiempo no he encontrado, en la mayoría de los principales referentes de nuestro partido, una verdadera vocación de debatir y de buscar juntos una línea doctrinaria compartida que sirva de faro en la noche confusa de la política argentina”, señaló.

Asimismo, indicó que "en lugar del "nadie se salva solo" ha primado un "sálvese quien pueda". Lo que alguna vez fue una comunidad de pensamiento y acción, se ha visto reducido a una suerte de confederación de posturas provinciales, cada uno con sus urgencias, con sus lógicas locales y con sus pactos circunstanciales. No juzgo: constato. No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias."

“Toda renuncia es una forma secreta de elección. Elijo hoy, al renunciar, seguir creyendo en la Unión Cívica Radical como idea, como ética y como tradición viva. Elijo seguir creyendo en los mejores valores del radicalismo: la defensa de una verdadera democracia, no atada a las corporaciones, y sí al sueño de progreso de la clase media. Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos, y porque no estoy dispuesto a convalidar con el silencio, lo que considero una deriva que nos aleja del sentido nacional de un Partido, con doctrina, con coraje moral y con vocación de poder transformador”, planteó.

Para finalizar, manifestó: “Espero que esta decisión, lejos de clausurar un diálogo, sirva al menos como apelación, para que muchos correligionarios en todo el país dejen de actuar como si nada pasara. Quienes conocieron a dirigentes como Ricardo Balbín o el propio Raúl Alfonsín saben que la lealtad no es sumisión, y que la renuncia o discontinuidad de algo, puede ser un acto de fidelidad a lo esencial. Me voy, si, pero no me aparto de mis ideas. Seguiré donde siempre estuve: del lado de quienes creen que la política, para ser digna, debe ser pensada, discutida y decidida con todos”