Por Gabriela Edith Lorenzo

Los feriantes y manteros de Plaza San Martín se encuentran perseguidos por el fantasma “punitivista” de la gestión de gobierno anterior y, aunque los puestos en los que se mezclan productos artesanales con ropa usada siguen vistiendo el icónico parque que media entre la legislatura provincial y la Casa de Gobierno, el miedo al desalojo es tan latente como el que se vive hace años.

“En materia de feria todas las gestiones han hecho agua, directamente la única respuesta es la expulsión, el desalojo, a veces de forma violenta como lo hizo Julio Garro con fuerzas de seguridad usando Control Urbano para decomisar que el decomiso no es un decomiso porque no labran orden, retiran la mercadería y se quedan con pertenencias”, explica Julián Cancella, uno de los feriantes más antiguos, en diálogo con LANOTICIA1.COM .

El decomiso de mercadería de un trabajador frutihortícola que había montado sus cajones a la vera de Av. 7 hace unas semanas, puso nuevamente a los manteros en alerta. Consultadas por este medio, fuentes municipales informaron que, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Bonaerense, se está trabajando para relocalizar a los feriantes así como “también se están evaluando medidas conjuntas en materia social para beneficiar al sector”.

Por su parte, Julián remarca que “en este momento de emergencia alimentaria que vivimos en Argentina que no es un detalle menor, no le pedimos nada al Estado solamente que nos dejen desarrollarnos; es primitivo, es instintivo, es es de supervivencia”.

Y pone en palabras el desconcierto: “Así que hasta ahora seguimos trabajando, pero con miedo y con incertidumbre y con esto de que te digo de que una cosa es un espacio público que se reubica a otra plaza y otra cosa es que vengan con una mentira para sacarnos cuando todos sabemos que no es así”.

La venta callejera se incrementó más del 300% en relación a Febrero del 2023. Informe de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios.

En ese marco, habla sobre las expectativas actuales y la sombra de la gestión anterior que acecha a él y sus compañeros: “la verdad que es un golpe porque uno creía que después de 8 años de maltrato constante, esa violencia estatal institucional hacia la mantera, sistemática, iba a cesar. Si bien hasta ahora son todos supuestos del desalojo, el especular o el jugar con la necesidad de muchas familias que están con la manta en Plaza San Martín es generar una violencia económica en personas que no tienen”.

“Entiendo que la economía popular está entrelazada con la cultura popular. En campaña Alak decía que Garro atacaba a los sectores y ahora él también ataca, cómo es la cosa. Hay un descontento con el Intendente respecto a nosotros que somos muchas familias de distintas naciones, platenses, de distintos barrios, no es que haya un porcentaje de… pero hay identidades, o sea, hay un sector popular que, es decir, es como una desilusión grande”.

En cuanto a los rumores de desalojo, fuentes allegadas a Julio Alak aclararon que “se estudia la posibilidad de acondicionar un predio para que los cerca de 700 vendedores de artesanías, indumentaria de segunda mano y artículos nuevos, alojados en distintos puntos de La Plata tengan la posibilidad de ejercer su labor”, para lo que se realizó un censo entre los trabajadores del sector.

Informe sobre venta callejera de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios febrero 2024.

En este punto Julián confirma que se acercaron desde la secretaría de Modernización pero insiste: “Nunca nadie del municipio dijo fehacientemente a partir de tal fecha, tal lugar, hasta ahora son todos entredichos mediáticos y sociales”. Y retoma el reclamo del cumplimiento de la “normativa de Feria Franca” con la que “los productores estarían con derechos, ubicados en un espacio organizado”.

En tanto que desde la actual gestión de gobierno aseguraron que “hay un plan que prevé la relocalización de los puestos de venta instalados en plazas, parques y calles de la ciudad”. En esa línea también confirmaron que el objetivo es “recuperar el uso pleno del espacio público y fomentar la regularización de la actividad en sitios delimitados especialmente para su desarrollo”.

Aunque no lo confirmaron oficialmente, trascendidos apuntan a la zona de Meridiano V ubicada frente a la vieja Estación Provincial como el espacio destinado a los puesteros de Plaza San Martín y del resto de la ciudad. Un lugar emblemático de la cultura platense, en donde feriantes, artistas y vecinos confluyen cada fin de semana.

Barrio Meridiano V, zona vieja Estación Provincial en 17 y 71 en La Plata.

El pasado 22 de abril se cumplieron 114 años desde su inauguración en 1910 hasta su cierre en 1977. Y recién 11 años después, la estación sería recuperada del abandono por el movimiento barrial que devendría luego en la actual asociación vecinal que conforma el Centro Cultural.

Justamente el primer espacio del que fueron corridos: "¿Cómo empieza Garro a desalojar la feria"?, empieza atacando Meridiano V, ahí saca la Feria de la diversidad que era el Consejo Social de la Mujer con mujeres de la tercera edad", recuerda Julián.

“Antes con Garro decían: ‘Tienen que ir a un predio detrás del cementerio en 135 y 80 en un paseo de compra’. Qué tiene que ver eso con una manta, con un abuelo que vende su ramera por 100 pesos, 500 pesos y vende eso capaz en todo el día y no tiene ni para cargar la sube para ir ahí. Ellos, los funcionarios, no viven nuestra realidad claramente, que la gente no tiene ni para transportarse, es un sector emergente que está siendo barrido”.

“En la feria de Plaza San Martín se puede mezclar lo usado con lo nuevo y demás y es porque el Estado no ha regulado la feria y siempre pasa lo mismo, se desentienden y la única solución que han dado todas las gestiones municipales ha sido la expulsión”, se lamenta Julián al tiempo que rescata sobre la gestión actual: “En este caso darían una posibilidad”, aunque con la amenaza latente porque “hasta ahora seriamente, no dijeron nada”.

“Espacios en La Plata hay de sobra, falta voluntad y decisión política. Y las mantas para mí son patrimonio. Nos va a sacar por un tiempo, nos hará la vida más o menos imposible antes que venga algún intendente que tenga dos dedos de seriedad y diga cómo es el tema de las ferias. Pero la autogestión va a seguir de alguna u otra forma, te puedo asegurar que va a seguir porque la gente tiene que comer”, afirma Julián.

El fantasma de la gestión Garro, un desalojo y un operativo policial que duró 3 meses

En junio de 2019 el gobierno municipal en conjunto con el Gobierno Provincial a cargo de María Eugenia Vidal llevaron a cabo un desalojo sin precedentes de los manteros y feriantes de Plaza San Martín, el principal objetivo era erradicar a los cientos de puestos que se dedicaban a la venta de ropa usada y el cerco policial rodeando la plaza se extendió durante tres meses.

Julián Cancella protestando durante el desalojo de 2019.

Al respecto Julián recuerda: “Con 500 Fuerzas de Seguridad, que estuvieron 3 meses haciendo circo en la plaza para sacar a gente pobre que recicla, mientras el Estado que te debe cuidar y generar el acceso al trabajo, no lo genera y vos salís y te autogestionás y te persiguen. Porque acá lo que se persigue además, es la autogestión, y cuando se vuelve con gazebos es porque se implementa el código de convivencia, mal llamado de convivencia porque es de inconvivencia".

El regreso de los feria después de la pandemia habilitado con gazebos.

“El código represivo de Garro, el código punitivista penalista aprobado en el Concejo Deliberante, penaliza todo tipo de actividad en la vía pública, la cultura, la economía y demás; y eso dio en el imaginario esto de desaparecer la manta”, explica y agrega: “Porque la manta da pobre”. En esa línea explica que después de ese histórico operativo la vuelta a las plazas de los feriantes fue en forma de gazebos, algo que no sólo no está al alcance de todos, sino que además no son propios de “manteros viejos de oficio”.

“No quieren reconocer que la identidad mantera va a seguir más allá de cualquier intendente Los intendentes pasan, pero los feriantes quedan. Pueden esconder la pobreza bajo la alfombra, pero va a seguir estando. La pobreza va a generar más desigualdad. Eso es así de claro. Y el reclamo va a ser siempre pacífico, que es el derecho al trabajo”.

“Yo he visto como le han pateado las mantas a una mamá con su nene, pateado juguetes. He visto como se han llevado compañeras presas en las marchas. Nos han robado bolsos, etcétera, entonces ahora es revivir un fantasma, hay muchas suposiciones”. Y remarca que antes del desalojo de 2019 “había una asociación civil que cumplían normas, días y horarios de armado, limpieza y demás. Igual, aún así, el municipio de la gestión de Garro nunca generó mesas de diálogo como tampoco la generó el actual intendente, hasta ahora”.