La Escuela Secundaria Nº 33 de Los Polvorines ya tiene su edificio propio. El acto de inauguración fue encabezado por el Intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, junto al director general de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, entre otros funcionarios.

Ads

En ese marco, el Jefe Municipal destacó el logro: “Es un día de celebración como comunidad. Esta escuela es el resultado de una decisión política que se pone en función de lo más importante: Los chicos. La paciencia que tuvo toda la comunidad educativa tiene premio. Ustedes hoy están haciendo historia, son protagonistas y hacedores de esto”.

“Tenemos muchos proyectos en camino y hoy los vamos a poder llevar adelante. Así que, chicos: ¡Bienvenidos a casa!”, dijo, por su parte, la directora Karina Marín, quien definió el momento como “histórico” y destacó el valor simbólico de tener por fin “la casa propia”.

Ads

Ads