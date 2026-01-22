Todo turista que visita Mar del Plata intenta llevarse algún souvenir al momento de regresar a su casa, ya sea para sí mismo o para obsequiar a familiares y amigos. Si bien los alfajores siguen liderando el ranking de los más buscados, en el universo de los recuerdos clásicos este verano se produjo un giro inesperado dado que la “estrella culona” se convirtió en la gran protagonista y desplazó al tradicional lobo marino, símbolo histórico de la ciudad.

La figura, popularizada por el streaming del Conicet que mostró la vida en el fondo del mar frente a las costas marplatenses, se subió al podio de los artículos más vendidos y se transformó en un verdadero boom entre los turistas. “Son un clásico: baratos y fáciles de transportar”, describió al medio La Capital, Roberto, al frente de un local ubicado en la intersección de la peatonal San Martín y la calle Buenos Aires.

Durante décadas, lobos marinos, caballitos de mar, delfines, caracoles y faros dominaron las vitrinas de los comercios. Sin embargo, este verano quedaron relegados por la nueva estrella del momento. “Mirá que hay animales en el mar, pero se los comió la estrella culona”, graficó.

Entre los productos más demandados se destacan los imanes y figuras de adorno que cambian de color para anunciar el clima. Si la figura se muestra azul, anticipa buen tiempo; si vira al violeta, indica condiciones variables; y si toma un tono rosado, anuncia lluvias o alta humedad. “Anuncian las condiciones climáticas con dos horas de anticipación”, explicaron.

“No fallan”, aseguraron sobre los imanes climáticos, y reveló que el único secreto para que funcionen correctamente es “no lavarlos”.

Gran parte de los productos que se ofrecen son fabricados en la ciudad. Entre ellos se destacan los adornos con caracoles y los veladores realizados con conchillas, que cotizan desde los 29 mil pesos. Los llaveros parten de los 2 mil pesos, mientras que los mates (de plástico, madera, calabaza o térmicos) se consiguen desde los 1.500 pesos. También se venden figuras de lobos marinos, delfines y caballitos de mar desde los 2.600 pesos, además de artículos religiosos, como imágenes de la Virgen de Luján.