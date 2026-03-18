Una escena de extrema violencia sacudió a Lanús en la madrugada del lunes, cuando una discusión vecinal terminó en un feroz tiroteo que dejó como saldo una mujer muerta. El hecho ocurrió en la zona de Villa Diamante, frente a una plaza, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

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Según reconstruyó diario Clarín, todo comenzó con una pelea entre una familia y un grupo de hombres que se encontraban en la plaza, en la intersección de Ucrania y San Vladimiro. En medio del conflicto, uno de los involucrados lanzó una advertencia que anticipó lo que vendría: “Voy a volver y los voy a cagar a tiros”.

Media hora después, la amenaza se cumplió. El hombre regresó junto a otros cómplices a bordo de motos y comenzó a increpar nuevamente a la familia. En ese contexto, un sargento de la Policía Bonaerense —integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL)— salió al cruce y se desató un intercambio de disparos. También participó un cuñado del efectivo.

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En cuestión de segundos se efectuaron más de treinta tiros. Uno de los proyectiles atravesó una ventana de la vivienda e impactó en Blanca Alba Fuenzalida, de 64 años, quien se encontraba dentro de la casa. La bala ingresó por la espalda y le provocó una herida mortal.

#Lanús UN NENE QUEDÓ EN MEDIO DE UNA LLUVIA DE BALAS MIENTRAS ESTABA CON SU FAMILIA EN LA VEREDA, DISPARARON MÁS DE 30 VECES CONTRA LA CASA DE UN POLICÍA Y MATARON A LA MADRE, UNA JUBILADA DE 64 AÑOS



Un balazo perforó la ventana de la vivienda y mató a la mujer de un disparo en… pic.twitter.com/RduXKPB7qo — 24con (@24conurbano) March 17, 2026

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, pero murió poco después como consecuencia de las lesiones.

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Tras el ataque, los agresores escaparon, aunque dejaron las motos en el lugar. De acuerdo a testimonios citados por Clarín, incluso regresaron más tarde para recuperarlas, sin que nadie lograra detenerlos.

El caso quedó en manos de la UFI N° 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, mientras la Policía Bonaerense trabaja para identificar y capturar a los responsables.

Quién era la víctima

Blanca Alba Fuenzalida vivía en Catamarca, donde era reconocida en localidades como Santa María. Según consignó Clarín, en los últimos años había participado en actividades políticas vinculadas a La Libertad Avanza.

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Desde ese espacio la despidieron con un mensaje en redes sociales, donde destacaron su compromiso y la definieron como “una persona que dejaba huella en cada lugar donde estaba”.