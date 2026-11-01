Una concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Villa Gesell denunció haber recibido una amenaza de muerte mientras realizaba un relevamiento sobre la acumulación de residuos en el Barrio Industrial. El episodio ocurrió cuando recorría la zona junto a otro integrante del Concejo Deliberante y tomaba fotografías de los basurales.

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El hecho se registró en inmediaciones de la avenida 14, entre los paseos 143 bis y 144. Según publicó CNM Noticias, mientras los ediles documentaban la situación, un hombre se acercó y les preguntó qué estaban fotografiando.

En ese momento, el vecino lanzó una amenaza directa: “Qué sacan fotos, los voy a cagar a tiros”. La concejal manifestó sentirse intimidada y decidió realizar la correspondiente denuncia. A partir de lo ocurrido, se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6.

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Tras las tareas investigativas, personal policial logró individualizar al presunto autor de la amenaza. Con intervención de la Justicia, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y la SubDDI de Villa Gesell.

Sin embargo, el procedimiento tuvo resultado negativo, ya que el sospechoso no se encontraba en la vivienda al momento del operativo. La investigación continúa para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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