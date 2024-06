“Hablemos claro. Si realmente Martín Lousteau no quisiera que la Ley de Bases se apruebe como está debería sumarse a los 2 senadores de Santa Cruz y no dar quorum. Y si los 2 senadores de Santa Cruz realmente no quieren la ley deberían sumarse al voto negativo de Lousteau. No juguemos al fulbito. Es una ley que entrega la Patria con el RIGI y abre el camino a las mafias con el blanqueo”, sostuvo el Diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau.

Por su parte, Myriam Bregman también se manifestó: “Cuando el quorum está en juego, ayudar a que se consiga puede ser mucho más importante que lo que se vote después. Lousteau puede ser el responsable del desastre social que traerán esas leyes”.

En similar sentido, Nicolás Del Caño aseveró: “Aunque Milei no deje de insultarlo, Lousteau presta sus servicios al gobierno paleolibertario”.

El Senador radical, cuando tambaleaba la sesión prevista para este miércoles, había expresado en redes: “Voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo”.