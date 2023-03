Luan actualmente tiene 6 años, pero a los 4 y medios cambió su género y nombre de su Documento Nacional de Identidad y se convirtió en el niño más joven en efectuar ese cambio. Vive en Lanús y sus padres, relataron cómo fue este proceso que atravesó.

“Como nosotros ya teníamos una hija pensamos que lo esperable era que la siguiera, que la imitara, pero él era todo lo opuesto. Yo le ponía colitas y se las arrancaba, le ponía un vestido y hacía lo mismo. Cuando empezó a hablar más me decía ‘poneme ropa, esto no’”, narró a Infobae su madre Natalia, quien se desempeña como maestra jardinera.

Un momento clave en este proceso que atravesaba Luan sucedió cuando jugaba en la plaza con su hermana:

“Estaba jugando con su hermana en la pieza y escucho que se empiezan a pelear. Y él viene llorando, enojadísimo”. “Le pregunto ‘¿qué pasó?’ y me contesta ‘Charo me dice que yo soy una nena, y yo no soy una nena, soy un chico”, explicó su madre.

El niño está por empezar primer grado:

“Hace poco fuimos a ver la escuela donde el año que viene va a empezar primer grado y yo me metí en el baño a ver si había puertas”, detalló Natalia dado que Luan no hace pis de parado en un mingitorio.

Por último, Natalia, reflexionó: “Creo que ese cambio fue lo que más me costó, pero no es que nosotros dejamos olvidada esa parte: Lu es un varón trans, y aquello también es parte de su vida. De hecho, nosotros decimos que no es sólo él: somos una familia trans, porque todos tuvimos que cambiar el chip y transicionar con él”.