Luciano Darderi, tenista nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano, cerró una actuación histórica en el Australian Open 2026, donde alcanzó por primera vez los octavos de final de un torneo de Grand Slam. Este lunes quedó eliminado tras caer ante Jannik Sinner, número 2 del ranking ATP y bicampeón del certamen, por 6-1, 6-3 y 7-6 (2).

Ads

Desde el inicio del partido, Sinner impuso su jerarquía y su potencia para marcar diferencias claras en los dos primeros sets. El italiano, que va en busca del tricampeonato en Melbourne, manejó los tiempos del encuentro y aprovechó los errores de su rival para encaminar la victoria.

En el tercer parcial, Darderi mostró su mejor versión. Más firme desde el fondo de la cancha, sostuvo el ritmo del partido y llevó la definición al tiebreak, donde finalmente se impuso el ex número uno del mundo para sellar su pase a los cuartos de final.

Ads

🇮🇹💪 ¡QUÉ LIIINDO! Darderi movió a Sinner por toda la cancha.



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/Wo7iCoaCfI — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 26, 2026

Más allá del resultado, el torneo significó un salto clave para el tenista geselino. Darderi nació en Villa Gesell, donde vivió hasta los 8 años, y luego continuó su formación deportiva en Europa. Se nacionalizó italiano por su abuelo y actualmente compite bajo la bandera de Italia en el circuito profesional.

En la ronda anterior, el geselino había logrado uno de los triunfos más importantes de su carrera al vencer al ruso Karen Khachanov, resultado que le permitió meterse entre los 16 mejores del certamen.

Ads

Para Sinner, el triunfo estiró una racha impactante en Australia, con 18 victorias consecutivas y 33 de los últimos 34 sets ganados en el torneo. En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Ben Shelton y Casper Ruud.