Luciano Pereyra fue uno de los artistas que protagonizaron la vigilia por la visita del papa León XIV a Luján. El cantante, oriundo de esa ciudad bonaerense, participó de la celebración previa a la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y protagonizó un momento especial al volver a interpretar ante un Pontífice el tema Solo le pido a Dios, 26 años después de haberlo hecho frente a Juan Pablo II.

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La presentación tuvo un significado especial para el músico, que nació y creció en Luján y pudo ser parte de una jornada histórica en su propia ciudad. Su actuación se desarrolló durante la vigilia que reunió a distintos artistas en los alrededores del santuario, a la espera de la llegada del Santo Padre.

El repertorio incluyó “Solo le pido a Dios”, el emblemático tema de León Gieco, además de dos canciones propias: “Si no es contigo” y “Seré”.

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Luciano Pereyra canta 'Solo le pido a Dios' en la previa de la llegada del Papa León XIV a Luján. https://t.co/YhZj46EIfo — Real Time (@RealTimeRating) November 11, 2026

La interpretación del clásico de Gieco tuvo un antecedente particular. En el año 2000, cuando tenía 18 años, Pereyra había sido elegido para representar a la juventud latinoamericana durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma, donde cantó ante el papa Juan Pablo II.

Más de dos décadas después, volvió a vivir una experiencia similar, aunque esta vez en un escenario muy diferente: la ciudad bonaerense donde nació.

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🎶 CON LA VOZ DE LUCIANO PEREYRA Y UNA MULTITUD EXPECTANTE, LOS MINUTOS PREVIOS A LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV A LUJÁN ➡️ Música y emoción en una jornada que quedará en la historia. https://t.co/w1Y25KvHEf — ImpactoRioja (@impactorioja) November 11, 2026

La emoción de Luciano Pereyra por cantar en su ciudad

La participación del cantante había sido confirmada semanas antes y lo había emocionado especialmente. El 25 de octubre, durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, recibió la noticia de que había sido convocado para cantar durante la visita papal.

El anuncio lo tomó por sorpresa y no pudo contener las lágrimas frente al público.

EMOCIONADO HASTA LAS LÁGRIMAS ❤️🥲 🎤En medio de show y con lágrimas en los ojos, el cantante oriundo de la ciudad de Luján, anunció que será el encargado de cantarle al papa en su ciudad el próximo 11 de noviembre de 2026. 🗣️”Me acaban de confirmar que en mi ciudad, le voy a cantar al Papa”, declaró Luciano Pereyra notablemente emocionado. — Diario La Capital (@lacapital) October 25, 2026

La vigilia en Luján comenzó el martes por la tarde y se extendió hasta la madrugada del miércoles. La propuesta combinó espectáculos musicales, momentos de oración y actividades religiosas para acompañar la llegada de León XIV a la Basílica.

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Además de Luciano Pereyra, participaron artistas como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Los Campedrinos, Daniel Poli, Filocalia y Carafea, entre otros.

Para el artista lujanense, la jornada significó mucho más que una presentación musical: volvió a cantar ante un Papa, como en sus comienzos, pero esta vez en su propia tierra.