Julia Riera ganó su primer título del año en Vacaria, Brasil, tras conquistar el W75 que se disputa sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

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La tenista de Pergamino llegaba a la final en el puesto 166 del ranking mundial y como primera preclasificada del cuadro.

En la final arrasó a la peruana Lucciana Pérez Alarcón (21 años, 375°) por 7-5 y 6-0 en poco más de una hora de juego.

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¡¡JULI CAMPEONAAAAA!! 🔥



✅ Julia Riera🇦🇷 cerró una enorme semana y venció a Lucciana Pérez🇵🇪 en la final del W75 de Vacaria (7-5, 6-0).



🏆 La pergaminense consigue su primer título de singles en el año; el octavo de su carrera. pic.twitter.com/pBJLhruzLp — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) July 26, 2026

Para la oriunda de Pergamino es su primer título del 2026, cortando una racha de más de dos años sin títulos, y es el octavo de su carrera profesional. El último trofeo levantado fue en el W100 de Wiesbaden, en Alemania, en mayo de 2024.

Gracias a este resultado volverá al top 160 y será la tenista número 2 de Argentina.

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