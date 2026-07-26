Luego de más de dos años sin títulos, la pergaminense Julia Riera ganó el W75 de Vacaria
La bonaerense venció 7-5 y 6-0 a la peruana Lucciana Pérez Alarcón. Es el octavo título de su carrera.
Julia Riera ganó su primer título del año en Vacaria, Brasil, tras conquistar el W75 que se disputa sobre polvo de ladrillo y bajo techo.
La tenista de Pergamino llegaba a la final en el puesto 166 del ranking mundial y como primera preclasificada del cuadro.
En la final arrasó a la peruana Lucciana Pérez Alarcón (21 años, 375°) por 7-5 y 6-0 en poco más de una hora de juego.
Para la oriunda de Pergamino es su primer título del 2026, cortando una racha de más de dos años sin títulos, y es el octavo de su carrera profesional. El último trofeo levantado fue en el W100 de Wiesbaden, en Alemania, en mayo de 2024.
Gracias a este resultado volverá al top 160 y será la tenista número 2 de Argentina.
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