El Consejo de Mayo, que hasta el momento prácticamente no ha generado ninguna política de Estado, volverá a reunirse el lunes próximo en Casa Rosada, en un encuentro que estará comandado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.

La cita quedó programada luego del pedido de Donald Trump para que la administración de Javier Milei retome los vínculos con la oposición.

Además de los gobernadores, asistirán distintos referentes políticos, sindicales y empresariales que buscan avanzar con los 10 puntos que se firmaron hace más de un año en Tucumán.

La idea del Gobierno es recuperar fuerzas en el Congreso luego de varios reveses y, además, tratar de capitalizar cierta armonía en el tramo final de la campaña, buscando también obtener un buen resultado que le proporcione parlamentarios propios.

