La localidad de Carlos Keen, uno de los destinos más emblemáticos del partido de Luján, se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Sol en el marco del solsticio de invierno.

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La cita será el sábado 20 y domingo 21 de junio, desde el mediodía, en el predio de la ex estación del ferrocarril. Con entrada libre y gratuita, el evento promete convocar a vecinos y visitantes de toda la provincia para disfrutar de dos jornadas repletas de actividades.

La Fiesta del Sol se ha consolidado como una de las propuestas culturales más importantes de la región. A lo largo de los años, por sus escenarios pasaron reconocidos artistas nacionales como Arbolito, El Chango Spasiuk, David Lebón, Néstor Garnica, La Bomba de Tiempo y La Zimbabwe, además de una destacada participación de músicos locales que reflejan la diversidad artística de Luján.

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Uno de los momentos más especiales del encuentro será la ceremonia del Inti Raymi, inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Este ritual ancestral rinde homenaje al sol y simboliza el inicio de un nuevo ciclo, manteniendo vivas tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la celebración.

Al caer la tarde, la tradicional fogata de los deseos volverá a reunir a los asistentes alrededor del fuego. Quienes lo deseen podrán arrojar al fuego sus intenciones escritas en papel.

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Además de las propuestas artísticas, el público podrá recorrer una feria de artesanos y emprendimientos, así como disfrutar de un amplio patio gastronómico con productos regionales y especialidades locales.

La celebración es organizada por la Municipalidad de Luján con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, junto a instituciones, artesanos y emprendedores de la localidad.

Datos claves:

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📍 Lugar: Predio de la ex estación del ferrocarril, Carlos Keen (partido de Luján)

📅 Fecha: Sábado 20 y domingo 21 de junio

🕛 Horario: Desde el mediodía

🎟️ Entrada: Gratuita

🎶 Actividades: Música en vivo, feria de artesanos, emprendimientos, gastronomía local, ceremonia Inti Raymi y fogata de los deseos

🚗 Cómo llegar:

Desde Acceso Oeste: bajada Km 72 y acceso a Carlos Keen.

Desde Ruta Nacional 7: siguiendo la señalización hacia la localidad.

Desde Luján: por camino asfaltado o mediante servicios de colectivo.

ℹ️ Más información:

Instagram: @culturasyturismolujan

Facebook: Cultura y Turismo Luján