Luján celebra la Pascua con una jornada llena de actividades religiosas y culturales. Durante el día, la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján recibe a decenas de fieles que participan de las misas programadas a lo largo de la jornada, que se realizan a las 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 y 19.00.

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A las 17.00, en el Descanso del Peregrino, el Grupo Emaús presenta la obra “La resurrección”, que convoca a vecinos y turistas. La propuesta teatral se suma a otras actividades culturales que se desarrollaron durante la Semana Santa, como la Feria D’Gustar en el Parque Ameghino, la Expo Chocolate en el Museo Municipal de Bellas Artes y los recorridos patrimoniales en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo.

Durante toda la Semana Santa, los espacios culturales ofrecieron talleres, exposiciones y shows en vivo, con entrada libre y gratuita en la mayoría de los casos. Los visitantes disfrutaron de música, danza, gastronomía y recorridos guiados por museos que preservan la historia y el patrimonio religioso de Luján.

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